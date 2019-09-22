برانكو: إقالتي حتى الآن غير رسمية

نواف السالم(صدى):

كشف مدرب الأهلي المقال برانكو إيفانكوفيتش أن إقالته حتى الآن غير رسميةوأنه لا يوجد إتفاق معين مع إدارة الأهلي حتى الآن .

وقال برانكو في تصريحات لصحيفة رياضية محلية : لا يوجد أي اتفاق مع الإدارة حتى الآن، ولم أوقع على مخالصتي معهم.

وأضاف : سمعت أن رئيس النادي رفض إقالتي والمشرف هو من اقالني ، لكنني لا أعلم ما الذي حصل بالضبط، وحتى الأخبار الموجودة في الإعلام لا أقرؤها لأنها باللغة العربية، لذلك أنا لست مطلعًا بشكل عام.

كما تطرق “برانكو” عن بعض المشاكل التي واجهته مؤخراً مع لاعبي الأهلي قائلاً أن ما حدث مع السومة كان سوء فهم حيث كانت الترجمة خاطئة في أحد اللقاءات التليفزيونية وأنه من المستحيل أن يتحدث عن اللاعبين في الإعلام بطريقة مسيئة .

واعترف “برانكو” بأن إدارة الأهلي لم تتدخل في عمله ، قائلاً : كنت أضع قائمة اللاعبين في جميع المباريات، نعم يكون هناك استشارات مع الإدارة بخصوص اللاعبين وجاهزيتهم واختياراتي للاعبين، لكنني في اختياراتي للتشكيلة لم يكن هناك أي تدخل من الإدارة.

وقال انه اختار لاعبين بناءً على السيرة الذاتية مثل ” أليكستش ” و “ساريتش ” و “زوكانوفيتش ” ، كما وافق على ترشيح الإدارة للاعبين ” بلايلي ” و ” ليما ” ، قائلاً : كنت سعيد جدًا كونهما لاعبين مميزين ويحتاجهما الفريق.

وكان الأهلي قد أعلن إقالة المدرب الكرواتي مع تزايد الغضب الجماهيري بسبب ضعف نتائج الأهلي مؤخراً وهزيمته أمام الوحدة وغيرها من النتائج المخيبة للآمال .