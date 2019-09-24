« المرور » يحذر من التفحيط ويتوعد بالعقوبات

علي القحطاني(صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور، من عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.

وأكد « المرور » أن جميع التصرفات السابقة تعد مخالفة مرورية، وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم 6، والتي تصل إلى غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال.

كما أكد أن أن التجاوب مع مراكز الضبط الأمني ونقاط التفتيش يسهل عليهم مهامهم، ويبعدك عن المخالفة المرورية والغرامة المحتملة.

وتضمن جدول المخالفات رقم 6 أيضًا، المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وإجراء سباق للمركبات على الطرق العامة أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح.

وألقى رجال المرور بمنطقة الرياض، صباح اليوم، القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بأحد الدوارات، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.