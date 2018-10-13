” المرور ” يعلن عن المخالفات والغرامات للمخالفين
نشرت الإدارة العامة للمرور عبر موقع ” تويتر ” ، جدول المخالفات رقم (١) والذي يتضمن غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً فيما يتعلق بالمخالفات التالية:
1- قيادة المركبة في الأسواق التي لا يسمح بالقيادة فيها.
2- ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها.
3- عدم وجود تأمين سار للمركبة.
4- عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم.
5- عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم.
6- وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.
7- عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم.
كما نشرت، جدول المخالفات رقم (٢) والمتضمن غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات التالية:
1- عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو عدم التجاوز أو تغيير المسار.
2- الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد عن 20 مترًا.
3- قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية – أو ما في حكمها – بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق إلى الخطر.
4- مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.
5- عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.
6- إساءة استعمال منبه المركبة.
7- عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.
8- مخالفة تنظيمات السير على الطرق.
9- عدم ربط حزام الأمان.
10- وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق.
11- عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، تسمح له بتفادي وقوع حادث.
12- التحرك بالمركبة بسرعة عالية، بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا.
13- التجمهر في موقع الحادث.
14- قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف.
15- عدم توافرالمتطلبات النظامية للمقطورة. إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.
وتضمن جدول المخالفات رقم (٣) غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال.
كما تضمن جدول المخالفات رقم (٤) غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال.
أما جدول المخالفات رقم (٥) فتضمن غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال.
وتضمن جدول المخالفات رقم (٦) غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال.
وشمل جدول المخالفات رقم (٧) غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
جدول المخالفات رقم (٨) غرامة مالية لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق ” وفقاً للجدول المرفق ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35610 ] نشر منذ 1 ساعة
ياساتر يارب😱
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 1 ساعة
محسوبكم بورعي بيه يحب يأزأز لب أررع وهو بالعربيه…
تحتسب مخالفه ولا قونحه ولا ولا حاقه…؟
هادي جبران الهاجري[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
احسن واحد يعيش في البر اصرفلة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55957 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ..
يوسف العسيس[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 1 ساعة
انا في اعتقادي لو تركز ادراة المرور على الجوانب الموديه للحوادث ومن بعدها تقوم بإصدار المخالفات ..فمثلا هل خطر في بال إدارة المرور لماذا تكون المطبات غير واضحه وغير مخططه وعدم رؤيتها لا في الليل ولا في النهار كثرت الحفر المسببه للحوادث والغير مرئيه .
التحويلات الغير واضحه .
الخطوط المعدومه والتى لها سبب مباشر في تاكل الكفرات محلات بيع الكفرات الغير جيده وأدوات قطع غيار سيارات للاسف المعدومه والغير اصليه لابد من تشكيل لجنة مكونه من البلديه ووزارة التجاره وإدارة المرور للوقوف على كل ما ذكرت ..للاسف الشق أكبر من الرقعه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11562 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله المستــــــعان .
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 52 دقيقة
فيه خطأ فزييع يحتاج لتصحيح..
بالفقره مخالفه من ٣٠٠٠ الى٦٠٠٠ ريال
تجاوز حافلات النقل المدرسي عند التحميل والتنزيل..
عوزين تسمعوه أولولي…
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 46 دقيقة
على كذا راح تبيع الدقسن على اول مخالفه..
الله يفتح عليك ابواب فضله..وكلامك صح يا حج يوسف
.. عندي سوال واقتراح غايه بالأهميه احب اوجهه للمرور… اذا حتنشوره يا صدى ..برسله على شكل مقال
تعليق[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 40 دقيقة
المتهورين والي يجيك مسرع من وراك بالنور العالي والتلحيم بصدام سيارتك هدول اهم شي نبغى القضاء عليهم خاصة في شوارع مكة المكرمة
الشاعر[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 33 دقيقة
نهب وسلب جيب المواطن المكلوم
حسبي الله ونعم الوكيل