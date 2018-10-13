” المرور ” يعلن عن المخالفات والغرامات للمخالفين

نايف السالم(صدى):

نشرت الإدارة العامة للمرور عبر موقع ” تويتر ” ، جدول المخالفات رقم (١) والذي يتضمن غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً فيما يتعلق بالمخالفات التالية:

1- قيادة المركبة في الأسواق التي لا يسمح بالقيادة فيها.

2- ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها.

3- عدم وجود تأمين سار للمركبة.

4- عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم.

5- عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم.

6- وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.

7- عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم.

كما نشرت، جدول المخالفات رقم (٢) والمتضمن غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات التالية:

1- عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو عدم التجاوز أو تغيير المسار.

2- الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد عن 20 مترًا.

3- قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية – أو ما في حكمها – بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق إلى الخطر.

4- مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.

5- عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.

6- إساءة استعمال منبه المركبة.

7- عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.

8- مخالفة تنظيمات السير على الطرق.

9- عدم ربط حزام الأمان.

10- وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق.

11- عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، تسمح له بتفادي وقوع حادث.

12- التحرك بالمركبة بسرعة عالية، بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا.

13- التجمهر في موقع الحادث.

14- قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف.

15- عدم توافرالمتطلبات النظامية للمقطورة. إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

وتضمن جدول المخالفات رقم (٣) غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال.

كما تضمن جدول المخالفات رقم (٤) غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال.

أما جدول المخالفات رقم (٥) فتضمن غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال.

وتضمن جدول المخالفات رقم (٦) غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال.

وشمل جدول المخالفات رقم (٧) غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.

جدول المخالفات رقم (٨) غرامة مالية لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق ” وفقاً للجدول المرفق ” .