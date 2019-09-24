«الصحة» تسحب «زانتاك» وجميع الأدوية المحتوية على «رانيتيدين» من المستشفيات

حمود العنزي(صدى):

أصدرت وزارة الصحة تعميم لجميع المستشفيات بالمملكة بسحب وتعليق المستحضرات الطبية التي تحتوي على المادة الفعالة ” رانيتيدين ” ، استجابة لتوصية هيئة الغذاء والدواء لتعليق تسجيل تلك المستحضرات إحترازياً لإحتمال وجود شوائب بها تسبب السرطان لحين إنتهاء إجراءات التحقيق .

وأمرت “الصحة ” بإيقاف جميع التشغيلات الخاصة بتلك المستحضرات بما فيها مستحضر “زانتاك ” الشهير من جميع الجهات المستفيدة .

كما أوصت بإبلاغ المركز الوطني للتيقظ بهيئة الغذاء والدواء عند حدوث أي أعراض جانبية لتلك الأدوية .

وكانت الغذاء والدواء قد أجرت دراسة لأسباب إحتمال ظهور تلك الشوائب المسببة للسرطان لضمان سلامة تلك المستحضرات .

الجدير بالذكر أن الجهات المسؤولة عن سلامة الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا قالت الأسبوع الماضي أنها ستراجع تلك الأدوية المستخدمة في علاج الحموضة غالباً ، لكنها لم تعلن التوقف عن تناولها أو تداولها .

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