«الصحة» تسحب «زانتاك» وجميع الأدوية المحتوية على «رانيتيدين» من المستشفيات
أصدرت وزارة الصحة تعميم لجميع المستشفيات بالمملكة بسحب وتعليق المستحضرات الطبية التي تحتوي على المادة الفعالة ” رانيتيدين ” ، استجابة لتوصية هيئة الغذاء والدواء لتعليق تسجيل تلك المستحضرات إحترازياً لإحتمال وجود شوائب بها تسبب السرطان لحين إنتهاء إجراءات التحقيق .
وأمرت “الصحة ” بإيقاف جميع التشغيلات الخاصة بتلك المستحضرات بما فيها مستحضر “زانتاك ” الشهير من جميع الجهات المستفيدة .
كما أوصت بإبلاغ المركز الوطني للتيقظ بهيئة الغذاء والدواء عند حدوث أي أعراض جانبية لتلك الأدوية .
وكانت الغذاء والدواء قد أجرت دراسة لأسباب إحتمال ظهور تلك الشوائب المسببة للسرطان لضمان سلامة تلك المستحضرات .
الجدير بالذكر أن الجهات المسؤولة عن سلامة الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا قالت الأسبوع الماضي أنها ستراجع تلك الأدوية المستخدمة في علاج الحموضة غالباً ، لكنها لم تعلن التوقف عن تناولها أو تداولها .
إقرأ أيضاً :
منها ” زانتاك ” .. مراجعة أشهر أدوية الحموضة للإشتباه في تسببها لـ ” السرطان “
اترك تعليقاً