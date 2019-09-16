منها ” زانتاك ” .. مراجعة أشهر أدوية الحموضة للإشتباه في تسببها لـ ” السرطان “

واشنطن(صدى):

كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن وجود شوائب خطيرة قد تسبب السرطان في عقار ” رانيتيدين ” المستخدم في علاج الحموضة والشهير بـ ” زانتاك ” .

وأكدت الجهات المسؤولة عن سلامة الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا ، أنها ستراجع هذا الدواء والأدوية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة ، بعدما تم الكشف عن مادة “إن. نيتروسوديميثيلامين” الخطيرة ، وفقاً للعربية .

ومع ذلك فإنها لم تعلن رسمياً التوقف عن تناول هذا العقار ، إلا أن هذا لا يمنع الحذر منه .

وكانت صيدلية “فاليشور ” إحدى الصيدليات الإلكترونية والتي تختبر الأدوية ، اكتشفت تلك المادة وأبلغت عنها على الفور .