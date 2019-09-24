قيود صارمة على تحركات روحاني في نيويورك

وكالات(صدى):

وصل رئيس النظام الإيراني حسن روحاني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث فرضت الإدارة الأمريكية قيودا على تحرّكاته.

وخضع روحاني للقيود الصارمة نفسها التي فُرضت في يوليو على أفراد البعثة الإيرانية إلى الأمم المتحدة.

وتمنع القيود على روحاني التنقّل بعيدا عن مقر الأمم المتحدة الواقع على ضفة إيست ريفر، على الجانب الشرقي من جزيرة مانهاتن.

ومن المقرر أن يلقي روحاني الأربعاء كلمة أمام الجمعية العامة وأن يعقد مؤتمرا صحافيا.

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