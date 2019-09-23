روحاني وحيدًا بلا مستشارين في أمريكا

وكالات(صدى):

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية منح التأشيرة لفريق مستشاري الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي سيرافقه خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الفريق يرافق روحاني في زياراته السابقة للأمم المتحدة أين كان ينسق مواعيده.

كما لم تصدر السلطات الأمريكية تأشيرات للصحافيين الإيرانيين الذين يرافقون روحاني دائماً في رحلاته الخارجية.

ولم يحصل روحاني نفسه ووزير خارجيته محمد جواد ظريف على تأشيرتيهما إلا يوم الخميس الماضي.

وسمحت السلطات الأمريكية لنائبين اثنين فقط لظريف بمرافقة وزير الخارجية في رحلته إلى نيويورك التي بدأها بالفعل منذ الجمعة.