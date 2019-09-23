تخلصي من الشعر الزائد في الوجه بالحمص

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قالت خبيرات في التجميل ، ما لا يعرفنه الفتيات هو أنه بإمكانهن التخلص من الشعر الزائد بالوجه في المنزل في وقت قصير ومن دون ملقط أو سكّر أو شمع أو لايزر.

ولهذا من المفيد أن يطبقن وصفة الحمص الأخضر وماء الورد. وهي تحتاج إلى ملعقة طعام ونصف من ماء الورد، ملعقتي طعام من دقيق الحمص الأخضر وملعقة طعام من عصير الليمون.

يمزج الطحين مع ماء الورد وعصير الليمون جيداً حتى يتم الحصول على مزيج متجانس وخال من أي تكتلات.

تمد العجينة على مناطق نمو الشعر وتترك لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة. بعد ذلك يتم فركها بلطف باستخدام الماء.

ومن أجل الحصول على أفضل نتيجة أي على بشرة وجه خالية من الوبر ينصح بتطبيق هذه الوصفة من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً.