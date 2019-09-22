بالصور.. عروض جوية مبهجة في سماء الرياض احتفالًا باليوم الوطني

علي القحطاني(صدى):

شهدت سماء العاصمة الرياض، اليوم الأحد، عروضاً جوية مبهجة احتفاءً بـ اليوم الوطني 89 ، والموافق غدًا الاثنين 23 سبتمبر.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني 89، غدًا الاثنين، تحت شعار « همة حتى القمة » ، إذ تم استلهام الشعار من مقولة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

ويوافق اليوم الوطني 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، عام 1351هـ/1932م.

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