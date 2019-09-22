سر شعار اليوم الوطني 89 « همة حتى القمة »

نايف السالم(صدى):

تحتفل المملكة باليوم الوطني 89، غدًا الاثنين، تحت شعار «همة حتى القمة»، إذ تم استلهام الشعار من مقولة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

ويوافق اليوم الوطني 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، عام 1351هـ/1932م.

وقال ولي العهد في مقولته: « همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض» وذلك خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يوم 24 أكتوبر 2018، حضرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وجبل طويق الذي ذكره ولي العهد، هو أحد أهم مواقع المشاريع السياحية الترفيهية الكبرى التي تنفذ في إطار رؤية 2030، وهو مشروع القدية، الذي وضع حجر أساسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 28 أبريل 2018، وسيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع عام 2022.

هذا الجبل لا يختفي أثناء مشاهدته حتى مسافة 800 كلم، وتكون من الصخر الجيري الصلب، مشكلاً هلالاً جبلياً يبدأ من الزلفي شمال الرياض ليندفن في الربع الخالي بالقرب من وادي الدواسر.