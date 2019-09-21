أبوثنين عن فوز الهلال: أجواء متعبة أمام فريق كبير

ماجد محمد(صدى):

هنأ لاعب الهلال السابق فيصل أبوثنين، لاعبي وجماهير الهلال على هذا الفوز، متمنيًا حظ أوفر لنادي الاتحاد.

وقال «أبوثنين» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ألف مبروك للهلال، وحظ أوفر للاتحاد، كلاسيكو صعب على الفريقين مع تحسن الاتحاد في الشوط الثاني، واستمرار الهلال في اضاعة الفرص».

وأضاف «فواز القرني أنقذ فريقه من أهداف عديدة.. مدرب الهلال لم يوفق بتغيير خربين الذي كان شعلة من النشاط والخطورة..أجواء متعبه، وأمام فريق كبير وجماهير كبيرة، فوز مهم».

وفاز الهلال على الاتحاد، بـ3أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما السبت، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.