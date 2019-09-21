الهلال في الصدارة بعد ثلاثية مثيرة أمام الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق الهلال على الاتحاد، بـ3أهداف مقابل هدف، اليوم السبت خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز الهدف الأول لصالح الهلال اللاعب ” كارلوس إدواردو ” ، في الدقيقة الـ15 من زمن المباراة، كما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 26 من زمن المباراة.

في حين أحرز الهدف الثالث اللاعب ” جيوفينكو ” في الدقيقة الـ89 كما سجل اللاعب ” رومارينيو ” الهدف الوحيد لصالح الاتحاد في الدقيقة 32.

وبعد هذه النتيجة يتصدر الهلال المركز الأول برصيد 10 نقاط، في حين يحتل الاتحاد المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط.