الهلال في الصدارة بعد ثلاثية مثيرة أمام الاتحاد
فاز فريق الهلال على الاتحاد، بـ3أهداف مقابل هدف، اليوم السبت خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز الهدف الأول لصالح الهلال اللاعب ” كارلوس إدواردو ” ، في الدقيقة الـ15 من زمن المباراة، كما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 26 من زمن المباراة.
في حين أحرز الهدف الثالث اللاعب ” جيوفينكو ” في الدقيقة الـ89 كما سجل اللاعب ” رومارينيو ” الهدف الوحيد لصالح الاتحاد في الدقيقة 32.
وبعد هذه النتيجة يتصدر الهلال المركز الأول برصيد 10 نقاط، في حين يحتل الاتحاد المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط.
الحوت الازرق[ عدد التعليقات: 1239 ] نشر منذ 14 دقيقة
الهلال متفوق دائما علي قطبي الغربية الاسود والنمور عندما يخضون المعارك بينهما الحوت الازرق يقلم أنيابهم و مخالبهم ويجعلهم قطط اليفه وديعة لا تؤذي أحد
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