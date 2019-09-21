أمين الناصر: هجوم أرامكو كشف بطولة موظفي الشركة وأصبحنا أقوى عزيمة من أي وقت

حمود العنزي(صدى):

وجه رئيس شركة آرامكو النفطية وكبير الإداريين التنفيذيين كلمة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة بالتزامن مع إنجاز العاملين في آرامكو لإحتواء الأضرار التي نجمت عن الهجمات التخريبية في بقيق وخريص .

وأعرب ” الناصر ” عن فخره بالدور البطولي للعاملين بمساندة رجال الدفاع المدني في إخماد الحرائق بمنطقة مليئة بالمواد شديدة الإشتعال ، فضلاً عن استعادة نسبة كبيرة من القدرة الإنتاجية للمعامل في وقت قياسي .

وقال الناصر : قد تمكنّا، بفضل الله، ثم بالعزيمة والثبات والمرونة وروح الانتصار، التي تحلى بها موظفو الشركة وفرق العمل المساندة، من استئناف الإنتاج في خريص خلال 24 ساعة من وقوع الهجوم. واستأنفنا الإنتاج في معامل بقيق بعدها، ونحن نتوقع عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة، بإذن الله، نهاية الشهر الجاري .

وأضاف : لقد تولدت لدي قناعة كاملة، من خلال لقاءاتي وأحاديثي مع فرق العمل في مناطق الشركة المختلفة، بأن هذا الهجوم جعل الشركة، والعاملين فيها، أقوى عزيمةً من أيّ وقت مضى.

وتابع : امتدت هذه القوة إلى خارج الشركة؛ فبينما كانت النيران مندلعة، وجدنا شركاءنا في العمل والإنجاز، من شركات وطنية ودولية، يُبادرون إلى مد يد العون والمساعدة، من أجل إعادة البناء واستعادة مستويات الإنتاج. وهذا يؤكّد أن (أرامكو السعودية) ليست مجرد شركة، بل هي جزء حيوي من مجتمع عالمي كبيرٍ وقوي ومترابط .

إقرأ ايضا: