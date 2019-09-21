بالفيديو.. عمليات الإصلاح تتواصل داخل أرامكو

عادل الحربي(صدى):

تتابع وسائل الإعلام العالمية عمليات الإصلاح التي ينفذها المسؤولون والعاملون في آرامكو عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي في بقيق وخريص .

ونشرت وكالة بلومبيرج الأمريكية فيديو من داخل آرامكو يظهر نشاط العاملين من كافة الفئات لإعادة المنشآت المتضررة إلى وضعها الطبيعي في وقت قياسي .

وكان مسؤولوا آرامكو قد أكدوا أن أعمال الإصلاح جارية على مدار 24 ساعة وأن الإنتاج سيعود بالكامل في سبتمر المقبل .

الجدير بالذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن قد أصدر بيان يؤكد أن نتائج التحقيقات كشفت أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم إيرانية .