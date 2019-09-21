عم « رغد » يكشف تفاصيل جديدة عن تعرض الفتيات للتعذيب بمنزل أقارب والدتهم

نايف السالم(صدى):

كشف عم الفتيات المعنفات ” الطفلة رغد واخواتها ” تفاصيل جديدة، عن تعرض الفتيات للتعنيف من قبل أشقاء والدتهم التي حبست مع زوجها بسبب الديون.

وتفصيلآ، قال عم ” رغد ” أنه فور اكتشاف تعنيف أشقاء والدة الأطفال لهم تم رفع بلاغ إلى الشرطة، وعلى الفور تم إحالة البلاغ إلى المستشفى الحكومي للاطمئنان عليهم.

وأوضح أنه تم تنويمهم في مستشفى الشميسي لحين تحسن حالتهم الصحية، مبينًا أن التقارير الطبية صدرت وأثبتت آثار التعذيب والتجويع المتعمد في منزل أقارب والدتهم.

وناشد عم ” رغد ” أنه يجب على الجهات المعنية تطبيق العقوبات ومحاسبة كل من ثبت مشاركته في تعنيف بنات شقيقه، الذي يقبع خلف القضبان بسبب قضايا مالية ضخمة تصل إلى عشرة ملايين ريال.

كما كشف أنه تم رفع نسخ من التقارير التي تثبت تعنيف رغد وأخواتها إلى حقوق الإنسان وحماية الأسرة، حيث إنه تم رفع البلاغ منذ أكثر من 8 أيام ولم يتم القبض عليهم حتى الآن رغم ثبوت تورطهم.

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