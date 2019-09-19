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حقوق الإنسان عن فيديو ” الطفلة رغد ” : سنتخذ الإجراءت النظامية

حقوق الإنسان عن فيديو ” الطفلة رغد ” : سنتخذ الإجراءت النظامية
نايف السالم(صدى):

رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يخص مقطع فيديو المعُروف بـ ” الطفلة رغد وخواتها المعنفات ” .

وقالت الهيئة أنها تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءت النظامية التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولو فيديو، يرصد تعرض طفلة تٌدعى ” رغد ” للتعنيف هي وأخواتها.

وأطلق النشطاء وسم ” الطفلة رغد وخواتها المعنفات ” ، للتضامن معها ومطالبة الجهات بالتدخل.


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