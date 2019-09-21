« الحسد » يُدخل هنا الزاهد المستشفى للمرة الثالثة في شهر العسل

القاهرة(صدى):

كشف الفنان المصري أحمد فهمي، عن دخول عروسته الفنانة المصرية هنا الزاهد للمستشفى، إثر تعرضها لوعكة صحية خلال قضائهما شهر العسل.

وأرجع أحمد فهمي، سبب سوء حالة زوجته الصحية إلى تركيز البعض في حياتهما الشخصية منذ زواجهما قبل أيام.

وقال: « أنا وهنا بقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدًا»، مطالبًا الجميع بالكف عن التدخل في حياتهما الخاصة، مضيفًا: « بجد في ناس مركزة أوى أوي ».

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