بالفيديو.. مي العيدان تعلق بطريقة ساخرة على زواج أحمد فهمي من هنا الزاهد 

أميرة خالد(صدى):

انتقدت المذيعة مي العيدان حفل زفاف الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد بطريقتها الساخرة من تعدد زيجات فهمي في السنوات السابقة، وجاء ذلك في الحلقة الأخيرة من برنامجها “كشف حساب”.

وأشارت إلي أن تكلفة حفل الزفاف بلغت مليون جنيه مصري، معلقة: “تستاهل هنا”، متمنية أن يستقر فهمي وألا يكون هناك زوجة رابعة بعد عدة زواجات.

وأشارت العيدان:” “حاسة أحمد فهمي عاطي إحساس لنفسه أنه هو شهريار أنا اللي دمي خفيف وأنا البنات يحبوني”، متمنية استمرار علاقة الثنائي وتكون جيدة وكما بدت في مقاطع الفيديو التي تم تداولها من حفل الزفاف وألا نسمع قريبا عن خبر انفصالهما.