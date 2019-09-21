السفير لدى بريطانيا: إذا ثبت تورط القحطاني في قتل خاشقجي سيسجن..لا أحد فوق القانون

نايف السالم(صدى):

أكد سفير المملكة لدى بريطانيا، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، أن التحقيقات بقضية الصحفي جمال خاشقجي جارية.

وشدد الأمير خالد في حواره مع مراسل هيئة الإذاعة البريطانية BBC، على أنه لا يوجد أحد فوق القانون في المملكة.

وحول التحقيق مع المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني على خلفية قضية جمال خاشقجي قال: ” أظن أننا رأينا ذلك في ماضي المملكة، فلا علاقة لذلك سواء كنت من العائلة المالكة أو صديقًا لولي العهد، أو رجل أعمال كبير ” ،مضيفًا:” لقد أُزيح القحطاني من منصبه، هو يخضع للتحقيق ولم ينته منه بعد، لو كان مضطلعًا في قتل جمال فسيتم محاسبته على ذلك، وسيذهب إلى السجن، الأمر بهذه البساطة ” .

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