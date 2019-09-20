السفير في بريطانيا: لم نبدأ الصراع باليمن.. وهجوم أرامكو « ضربة للعالم » (فيديو)

لندن(صدى):

كشف سفير المملكة لدى بريطانيا، الأميرخالد بن بندر بن سلطان، أن المملكة لم تبدأ الصراع في اليمن وإنما تدخلها كان تلبية لدعوة من الحكومة الشرعية.

وقال السفير السعودي: « نحن لم نبدأ الصراع هناك، نحن ذهبنا إلى اليمن من أجل محاولة تهدئة الوضع، ومساندة الحكومة المنتخبة ديموقراطيًا؛ لأننا رأينا أن ما كان يحدث في اليمن كان من المحتمل وبإمكانه أن يتوسع ويمتد » .

وأضاف: « لقد شعرنا أنه يتحتم علينا التدخل لتحقيق المصلحة العامة لليمن، والسعودية، والمنطقة بأسرها، اليمنيون إخوتنا، هناك علاقات وارتباطات عائلية، وهناك الرابط الديني بيننا والارتباطات العرقية » .

وبشأن الهجوم على أرامكو، قال « آخر شيء نودّه هو وجود صراع آخر في المنطقة » ، متابعًا « تلك المنشأة تنتج أكبر مما ينتجه الإقليم بالكامل، هذه ضربة للعالم، والاقتصاد العالمي، وليس فقط السعودية » .