وليد الفراج : هل أصبح النصر يبحث عن ضربة جزاء من أمام الحزم

الجمعة 20
سبتمبر
الحقيقة لكم 5 ضربات جزاء لم تحسب وعدد 4 اوت لم تحسب و3 كورنر لم يحسبها الحكم . ولكم 4 فاول بره خط 18 ولكم 6 فاول عند خط الوسط و3 فاول على عند زاوية الكورنر . كلها ماشافها الحكم أو غفل عنها !!!
الحكم أعطي 10/10 من جميع المحللين والحكام .
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زائر آخر الليل[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحقيقة لكم 5 ضربات جزاء لم تحسب وعدد 4 اوت لم تحسب و3 كورنر لم يحسبها الحكم . ولكم 4 فاول بره خط 18 ولكم 6 فاول عند خط الوسط و3 فاول على عند زاوية الكورنر . كلها ماشافها الحكم أو غفل عنها !!!
الحكم أعطي 10/10 من جميع المحللين والحكام .