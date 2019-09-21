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  3. وليد الفراج : هل أصبح النصر يبحث عن ضربة جزاء من أمام الحزم

وليد الفراج : هل أصبح النصر يبحث عن ضربة جزاء من أمام الحزم




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 24 دقيقة

الحقيقة لكم 5 ضربات جزاء لم تحسب وعدد 4 اوت لم تحسب و3 كورنر لم يحسبها الحكم . ولكم 4 فاول بره خط 18 ولكم 6 فاول عند خط الوسط و3 فاول على عند زاوية الكورنر . كلها ماشافها الحكم أو غفل عنها !!!
الحكم أعطي 10/10 من جميع المحللين والحكام .

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