فلاح القحطاني: النصر يلاقيها منين وإلا من وين؟

ماجد محمد(صدى):

استنكر الإعلامي الرياضي، فلاح القحطاني، الحال الذي وصل إليه نادي النصر، بعد خسارته اليوم الجمعة أمام الحزم، في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال «القحطاني» في تصريح له: « النصر يلاقيها منين ولا من وين؟ من إدارة ضعيفة ما هي عارفة تدير نادي بحجم النصر وإلا من أعضاء الترزز والفلاشات اللي أشغلونا كل ساعة والثانية وإلا من مدرب ماتعرف وش يبي وإلا من أشباه لاعبين وإلا من عشاق الأشخاص وإلا من التحكيم »

واختتم: « هذي اللي يقولون موت وخراب ديار ».

وخسر نادي النصر من الحزم بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، كما تعادل مع الشباب في الجولة الماضية، بالإضافة إلى خروجه من ربع نهائي دوري أبطال آسيا؟