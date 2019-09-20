بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يكشف ما أمر به الملك سلمان بشأن فيلم « ولد ملكا »

نايف السالم(صدى):

كشف الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن أوامر خاصة من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله – بشأن فيلم “ولد ملكاً ” المنتظر عرضه الأسبوع المقبل .

وقال سمو الأمير تركي الفيصل خلال لقاءه ببرنامج “بالمختصر” المذا ع على قناة “إم بي سي ” أن الملك سلمان رحب بفكرة الفيلم الذي يتناول قصة حياة الملك فيصل –طيب الله ثراه – حين استئذنه .

وأكد أن الملك سلمان ، أمر بمراجعة الفيلم بكل أطواره من قبل وزارة الإعلام ودارة الملك عبد العزيز .

وأضاف قائلاً : نص سيناريو الفيلم مر على جميع الجهات وتم تنقيحه بحيث يطابق الحقيقة ولا يخلو من التشويق .

كما لفت أن العاملين على الفيلم حرصوا على ألا يكون شبيه بالأفلام الوثائقية وإنما يمتاز بمواصفات الفيلم السينمائي الذي يمتع الجمهور على مدى حوالي ساعتين إلا الربع لشخصية معروفة تاريخياً وإجتماعياً .