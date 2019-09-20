بالفيديو.. أول تفاصيل عن فيلم « ولد ملكا » وموعد عرضه بصالات السينما السعودية

الرياض(صدى):

كشف الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن تفاصيل الفيلم المنتظر في صالات السينما السعودية والخليجية “ولد ملكا” .

ومن المقرر عرض الفيلم يوم الخميس المقبل ، حيث أوضح الأمير تركي أن الفيلم عن قصة حياة الملك فيصل –رحمه الله – المليئة بالأحداث منذ ولادته حتى زيارته لبريطانيا نيابة ً عن الملك عبد العزيز رحمه الله ، مروراً بعودته عام 1920 م كأول رحلة لمواطن سعودي إلى الديوان الملكي البريطاني.

كما يوثق الفيلم لقاء الملك فيصل فيي رحلته الدبلوماسية مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا ، ووينستون تشرشل ، ولورنس العرب ، واللورد كورزون وزير الخارجية .

وقال الأمير تركي ، أن الفيلم من فكرة المنتج العالمي أندريس جوميز ، وشارك فيه عدد من السعوديين والسعوديات ، وممثلين عالميين من بريطانيا وأفريقيا .

وأشار أن الفيلم من إنتاج السعودية وإنجلترا وإسبانيا ، وتم تصويره بالرياض ولندن تحت إدارة المنتج الحائز على جائزة أوسكار .