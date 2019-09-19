وسم الحرب العالمية الثالثة يدق الطبول ومواطنون يعلنون بذل أرواحهم فداء الوطن

نايف السالم(صدى):

أثار الهجوم الإيراني الجبان على منشآت آرامكو المواطنين والشباب العربي للدفاع بكل قطرة دم عن أرض المملكة وحمايتها ضد المعتدين الواهمين إضعاف قلب العالم الإسلامي بلاد الحرمين الشريفين .

وتصدر وسم ” الحرب العالمية الثالثة ” ترند بموقع التواصل الإجتماعي تويتر خلال الساعات القليلة الماضية ليجمع الآلاف من الراغبين في بذل أرواحهم فداء الوطن للرد على العدوان الإيراني الجبان .

وقال أحد المواطنين : ابشر يا وطنا ، والموت من دون ترابك الغالي ، وتداول آخرون مقطع فيديو لسمو ولي العهد يتحدث فيه عن إستهداف إيران لقبلة المسلمين .

كما ركزوا على عبارة سموه : لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية ، بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران .

وكانت مقاتلات المملكة قد شاركت في استهداف ميلشيا إيرانية في البوكمال السورية الحدودية مع العراق ، ودمرت مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق مسيرات للأعداء .

كما انضمت المملكة لتحالف أمن الملاحة البحرية بقيادة الولايات المتحدة لتأمين الممرات المائية في أعقاب زيارة بامبيو وزر الخارجية الأميركي ، وتم إثبات تورط إيران بأدلة عرضتها المملكة .

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