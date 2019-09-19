وسم الحرب العالمية الثالثة يدق الطبول ومواطنون يعلنون بذل أرواحهم فداء الوطن
أثار الهجوم الإيراني الجبان على منشآت آرامكو المواطنين والشباب العربي للدفاع بكل قطرة دم عن أرض المملكة وحمايتها ضد المعتدين الواهمين إضعاف قلب العالم الإسلامي بلاد الحرمين الشريفين .
وتصدر وسم ” الحرب العالمية الثالثة ” ترند بموقع التواصل الإجتماعي تويتر خلال الساعات القليلة الماضية ليجمع الآلاف من الراغبين في بذل أرواحهم فداء الوطن للرد على العدوان الإيراني الجبان .
وقال أحد المواطنين : ابشر يا وطنا ، والموت من دون ترابك الغالي ، وتداول آخرون مقطع فيديو لسمو ولي العهد يتحدث فيه عن إستهداف إيران لقبلة المسلمين .
كما ركزوا على عبارة سموه : لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية ، بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران .
وكانت مقاتلات المملكة قد شاركت في استهداف ميلشيا إيرانية في البوكمال السورية الحدودية مع العراق ، ودمرت مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق مسيرات للأعداء .
كما انضمت المملكة لتحالف أمن الملاحة البحرية بقيادة الولايات المتحدة لتأمين الممرات المائية في أعقاب زيارة بامبيو وزر الخارجية الأميركي ، وتم إثبات تورط إيران بأدلة عرضتها المملكة .
إقرأ أيضا:
مقاتلات سعودية تستهدف مواقع لمليشيا إيرانية على الحدود السورية العراقية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82646 ] نشر منذ 39 دقيقة
اللهم اكتب لنا النصر واهزم اعدائنا ولا تقيم لهم قائمه .. آمين ..
درباويه[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 36 دقيقة
كلنا فداء للمليك والوطن الغالي
اللهم عجل بخروج المهدي المنتظر
مغرد[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 30 دقيقة
ليه مهديك مسجون ويش تبيه ما دام ما قدر يفرج عن نفسه
لللل[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 21 دقيقة
قلت لزوجتي تعالي اقري الخبر
قالت المواطنون يعلنون. بذل ازواجهم فدا للوطن
فرحت قالت اي والله خلنا نشوف واحد احسن منك😂😂😍
fares[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يكفينا شر الحرب ويجعل بلدنا دائم بخير وعز يارب العالمين
بوعايض[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 دقيقة
كُله بسبب حرب اليمن
يوسف الحربي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 دقيقتين
حتى لوا كانت الطائرات ايرانية المهم ان اليمنيين هم من اطلقوها ،،