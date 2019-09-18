مقاتلات سعودية تستهدف مواقع لمليشيا إيرانية على الحدود السورية العراقية
شاركت مقاتلات سعودية، في استهداف مواقع لمليشيا إيرانية في منطقة البوكمال السورية الحدودية مع العراق.
وقالت مصادر لصحيفة ” اندبندنت عربية ” ، إن سقط عددًا من القتلى والجرحى وتدمير مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات.
وأضافت المصادر، أنه ” تم رصد مقاتلات سعودية إلى جانب مقاتلات أخرى تغير على منشآت ومواقع للمليشيات الإيرانية، في البوكمال ومناطق أخرى من الحدود العراقية السورية ” .
وتابعت: ” تم تدمير مستودعات وبطاريات صواريخ وقاعدة للمسيرات يعتقد أن إيران كانت على وشك استخدامها لضرب أهداف سعودية أخرى بعد استهداف أرامكو ” .
يأتي ذلك بعد استهداف طهران لمنشأتي أرامكو في مدينة بقيق وخريص، والتأكد أن إيران وراء هذان الهجومان.
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4563 ] نشر منذ 33 دقيقة
دكوهم دك لابارك الله فيهم الانجاس 🚀🚀🚀