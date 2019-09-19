بعد الإعلان المثير للجدل..جمعية استهلاكية تسحب جميع منتجات «ألبان ندى»

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الجمعية التعاونية الإستهلاكية بعنيزة، عن قرارها بسحب جميع منتجات شركة «ألبان ندى» من أسواقها، وذلك على خلفية الإعلان المثير للجدل للشركة.

وقالت الجمعية: «إنه نظرًا لما بدر من احدى شركات الألبان من إساءه لديننا الإسلامي الحنيف فقد قررت إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بعنيزة سحب جميع منتجاتها من أسواقها وإيقاف التعامل مع الشركة».

وكانت شركة ألبان ندى لتصنيع منتجات الألبان، قد أثارت جدلًا بسبب إعلان اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، حيث اعتمد على إدخال السياسة والدين.

وتضمن الإعلان كلمات: «مهما كان توجهنا، ومهما اختلفت آراؤنا، يجمعنا وطن واحد، ونستظل براية واحدة اليوم الوطني السعودي».

وحذر نشطاء مواقع التواصل الشركة بأن الإعلان سيء المحتوي والمضمون، وإخراجه تنقصه الإحترافية، ويستفز المشاعر، مطالبين بحذف الإعلان على الفور.

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