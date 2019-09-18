شاهد.. إعلان ألبان ندى في اليوم الوطني الـ89 يثير جدلا

علي القحطاني(صدى):

أثارت شركة ألبان ندى لتصنيع منتجات الألبان جدلًا بسبب إعلان اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وكانت الشركة نشرت إعلانًا ترويجيًا لها؛ احتفالا باليوم الوطني الذي يوافق 23 سبتمبر المقبل، ولكن يبدو أنه لم يلاقي استحسان الجميع.

وتفاعل الجمهور مع الإعلان ما بين مؤيد ومعارض، فبعضهم اعترض على إدخال السياسة والدين في الإعلان والبعض الأخر يرى أنها حرية.

وطالب الغاضبون بمقاطعة منتجات شركة ندى بينما طالبها الأخرون بالاعتذار وتوضيح وجهة نظرها.

ونشرت شركة ندي أعلي المقطع الترويجي لإحدي منتجاتها كلمات: ” مهما كان توجهنا، ومهما اختلفت آراؤنا، يجمعنا وطن واحد، ونستظل براية واحدة اليوم الوطني السعودي “.