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وظائف شاغرة للجنسين في شركة المراعي بالرياض وحائل 

وظائف شاغرة للجنسين في شركة المراعي بالرياض وحائل 
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن توافر 4 وظائف للجنسين حديثي التخرج بالرياض وحائل.

وأشارت إلي أبرز الوظائف الشاغرة ومنها أولا.. أخصائي تدريب (للرجال – وظيفة واحدة) (حائل) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة أعمال)، وإجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).
ثانيا.. أخصائي تسويق (للجنسين – وظيفتان) (الرياض) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (التسويق)، وإجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

ثالثا.. أخصائي تربية دواجن (للرجال – وظيفة واحدة) (حائل) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة صناعية)، وإجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1441/01/19هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- أخصائي تدريب (للرجال – وظيفة واحدة) (حائل): هنا

2- أخصائي تسويق (للجنسين – وظيفتان) (الرياض): هنا

3- أخصائي تربية دواجن (للرجال – وظيفة واحدة) (حائل): هنا

 


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