ضاحي خلفان: «أرامكو» لن يؤثر فيها لعب مرتزقة إيران الطفولي

أبوظبي(صدى):

سخر نائب رئيس شرطة أبوظبي السابق ضاحي خلفان تميم، من محاولات النظام الإيراني في النيل من المملكة، والتي انتهت بالهجوم على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص.

وأكد خلفان على عدم تأثر المملكة بمثل هذه المحاولات الفاشلة، قائلا: «كأن قطع امدادات النفط السعودي تعطل عطلة اسبوعية عقب الإعلان السريع عن إصلاح الضرر».

وأضاف: «بقي على إيران وأذنابها إدراك أنهم أضعف من أن يكون لهم تاثيرًا على اقتصاد المملكة».

واختتم: «ارامكو شركة عالمية لن يؤثر فيها لعب مرتزقة ايران الطفولي».

يذكر أن وزارة الدفاع، أعلنت أنه سيتم عقد مؤتمرًا اليوم الأربعاء، لعرض أدلة تورط النظام الإيراني في الهجوم على معملي أرامكو، وعرض الأسلحة الإيرانية التي استخدمت في الهجوم الإرهابي.

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