وزارة الدفاع تعرض أدلة تورط «الملالي» في هجوم أرامكو والأسلحة المستخدمة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني في الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص، وعرض الأسلحة الإيرانية التي استخدمت في الهجوم الإرهابي، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أوضح أن ذلك الهجوم أسفر عن انقطاع نحو 5,7 مليون برميل يومياً من إنتاج الزيت الخام.

وأشار إلى أن هذا الانقطاع يمثل نحو نصف إنتاج المملكة من الزيت الخام، وبما يعادل نحو 6% من الإنتاج العالمي، لافتًا إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم احتواء الأضرار واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل نتيجة هذا العمل التخريبي.

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