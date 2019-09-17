وزير الطاقة: أرامكو مستعدة للطرح الأولي.. وسننتج 12 مليون برميل نفط يوميًا

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو.

وأشار وزير الطاقة خلال مؤتمر صحفي بجدة، إلى أن ” أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر عن آثار العدوان السافر ” .

وأضاف: ” آثار هذا العدوان تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية، وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي ” .

وأفاد بأن شركة أرامكو ” سوف تفي بكامل التزاماتها مع عملائها في العالم، خلال هذا الشهر من خلال المخزونات، ومن خلال تعديل بعض أنواع المزيج، على أن تعود قدرة المملكة لإنتاج 11 مليون برميل نفط يومياً نهاية شهر سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يومياً نهاية نوفمبر المقبل ” .

وقال: ” بشرى من الملك وولي عهده بعودة إمدادات البترول إلى السوق لما كانت عليه ” .