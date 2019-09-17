سامي الجابر: على القيادة الرياضية دعم الهلال للتتويج بدوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

أعرب الكابتن سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السابق، عن سعادته بتأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الاتحاد بثلاثى أهداف مقابل هدف.

وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال ويواجه السد يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر القادم.

وقال الجابر: ” قمة آسيوية ممتعة برعاية كبار آسيا الزعيم والاتحاد، ألف مبروك للزعيم الذي كان ولا يزال يحاول إعادة كرتنا لقمة القارة الآسيوية، هاردلك للاتحاد وجماهيره ” .

وأضاف: ” مبروك للقيادة الرياضية و اعتقد أن دعم الممثل الوحيد للسعودية مطلب لتمكينه من تحقيق اللقب بإسم الوطن ” .

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