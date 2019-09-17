الهلال يُطيح بالاتحاد ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا (صور)

ماجد محمد - تصوير:محمد السعران(صدى):

تأهل نادي الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعدما تغلّب على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، مساء اليوم الثلاثاء.

وأحرز زياد الصحفي الهدف الأول في المباراة مبكرًا، واضعًا الاتحاد في المقدمة من الدقيقة 10 في الشوط الأول، لكن الهلال أدرك التعادل قبل نهاية الشوط بهدف لأندريه كاريلو في الدقيقة 44.

وأحرز سالم الدوسري هدف التقدم للهلال في بداية الشوط الثاني، فيما عزّز جيوفينكو التقدم بهدف آخر في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء بهذه النتيجة.

ويودع الاتحاد بطولة دوري أبطال آسيا لاحقًا بالنصر، فيما يكمل الهلال المسيرة ويواجه نادي السد القطري في نصف نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر القادم.