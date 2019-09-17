عقب تصريحاته الأخيرة..الأهلاويون: «كلنا منصور بن مشعل»

نواف السالم(صدى):

دشن جمهور النادي الأهلي وسمًا بعنوان «كلنا منصور بن مشعل» ،وذلك عقب ساعات من تصريحاته التي أثارت جدلا واسعًا ببرنامج «الدوري مع وليد» معلنين دعمهم الكامل للأمير منصور.

وكان الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، أكد أن هناك محاولات لإبعاده عن النادي بأي طريقة، قائلا: «إذا جمهور الأهلي يرى أنني غير كفء سأقدم استقالتي».

وانتقد الأمير منصور بن مشعل في تصريحاته رئيس النادي أحمد الصائغ، كما هاجم ماجد الطويرقي مدير الكرة، الذي أعلن استقالته رسميًا من منصبه، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تغييرات جذرية.

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