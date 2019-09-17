عقب تصريحاته الأخيرة..الأهلاويون: «كلنا منصور بن مشعل»
دشن جمهور النادي الأهلي وسمًا بعنوان «كلنا منصور بن مشعل» ،وذلك عقب ساعات من تصريحاته التي أثارت جدلا واسعًا ببرنامج «الدوري مع وليد» معلنين دعمهم الكامل للأمير منصور.
وكان الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، أكد أن هناك محاولات لإبعاده عن النادي بأي طريقة، قائلا: «إذا جمهور الأهلي يرى أنني غير كفء سأقدم استقالتي».
وانتقد الأمير منصور بن مشعل في تصريحاته رئيس النادي أحمد الصائغ، كما هاجم ماجد الطويرقي مدير الكرة، الذي أعلن استقالته رسميًا من منصبه، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تغييرات جذرية.
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https://twitter.com/DawryWaleed/status/1173699341841829888
ماجد الطويرقي -مدير كرة #الأهلي : تصريح الأمير منصور بن مشعل عبر #الدوري_مع_وليد هو سبب قراري بالاستقالة من #الأهلي. pic.twitter.com/CaGqAPCDtJ
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 16, 2019
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2991 ] نشر منذ 40 دقيقة
والله ياسمو الأمير الصائغ ادوشنا بتصريحاتة النارية من رمضان قبل ينتخب
انني سو احضر عقد ضخم واتعاقد مع جهاز تدريبي عالمي وانني وانني وسوف اصنع التاريخ واعمل المعزات
ونحن كوسط رياضي نعرف ان المكثر وعودآ الأكثر افلاسآ إلا هامة وقامة بحجم سموكم ومعرف بذلة وعطائة للكيان الأهلاوي جلبة للإشراف على كرة القدم بكامل صلاحياتة مكسب ومكسب كبير
لاكن لا نستغرب من تكتل بعض الاهلاويين وكانو سبب في ابتعاد خالد بن عبدالله عن الأهلي وعن الوسط الرياضي ككل