منصور بن مشعل: يحاولون إبعادي..والصائغ يريد أن يأخذ «الشو» ولم ينفذ وعوده

طلال الغامدي(صدى):

أكد المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، منصور بن ،مشعل بأن رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ، لم ينفذ وعوده بإحضار عقود رعاية ضخمة.

وقال بن مشعل لبرنامج «الدوري مع وليد»: «الرئيس وعدنا بإحضار رعايات بقيمة ما بين الـ15- 20 مليون ولم يحصل ذلك، أنا أعمل في جهة وهو يعمل في جهة، وأبلغته بعدم التدخل في موضوع اللاعبين، ولكنه تدخل وتفاجأت أنه يُسهر اللاعبين ويتعشى معهم في مطاعم آخر الليل».

وأضاف: «لاحظت أن رئيس النادي لا يريد إقالة برانكو، والدليل أنه لم يحضر اليوم وأوقعنا في مشكلة لا يعلمها إلا الله، رغم أنه بعد نهاية مباراة الوحدة وبشهادة الجميع أبلغت الرئيس بإقالة المدرب ووافق»، مشيرًا إلى أن الصائغ يريد أن يأخذ الشو ولا يفعل شيء.

وتابع الأمير منصور بن مشعل قائلًا: «يحاولون إبعادي بأي طريقة، وإذا جمهور الأهلي يرى أنني غير كفء سأقدم استقالتي».