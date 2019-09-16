بعد هجوم أرامكو..طارق صالح: «إيران تستخدم أدواتها وأذنابها ولا بد من قطع يدها»

فهمي محمد(صدى):

علق قائد قوات المقاومة الوطنية في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، اليوم الاثنين، على الهجمات الإرهابية التي تعرض لها معملي أرامكو في بقيق وخريص.

وقال طارق صالح: «الهجوم على المنشآت النفطية السعودية يأتي بعد العقوبات الأمريكية على إيران، وإيران تستخدم أدواتها واذنابها وتدفع بهم للواجهة».

وأضاف: «لا بد من قطع يد إيران في اليمن وعلى كل القوى الوطنية ترك المعارك الجانبية وتوحيد الجهود لتخليص الوطن والشعب من مليشيات الكهنوت الأمامية».

واختتم: «نمد أيدينا للسلام ،سلام الشجعان من أجل السلام وليس الأستسلام».

اقرأ أيضًا: