بعد هجوم أرامكو.. البيت الأبيض يلمح باجتماع ترامب وروحاني

واشنطن(صدى):

يبدو أنه سيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ على الرغم من اتهام واشنطن طهران بالضلوع في هجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط لشركة أرامكو بالمملكة.

وألمح بهذا الاجتماع البيت الأبيض؛ حيث قالت مستشارة البيت الأبيض، كيليان كونواي: ” الهجوم الذي وقع يوم السبت لا يساعد “ فرص عقد اجتماع بين الزعيمين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، لكنها تركت الباب مفتوحًا لإمكانية عقده “.

وتابعت في تصريحات لمحطة فوكس نيوز: ” أنتم لا تساعدون قضيتكم جيدًا بمهاجمة السعودية والمناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية التي تؤثر على أسواق الطاقة العالمية “.