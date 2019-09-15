متحدث التعليم الجامعي: إلغاء بعض التخصصات غير دقيق

علي القحطاني(صدى):

علق طارق الأحمري المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، على التصريحات المتداولة حول إلغاء بعض التخصصات الجامعية.

وأكد ” الأحمري ” في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن أنباء إلغاء بعض التخصصات الجامعة غير دقيقة.

وأوضح أن الوزارة تسعى لترشيد القبول في التخصصات المتكدسة، وتوسيع القبول في التخصصات المطلوبة لسوق العمل بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وكشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في وقت سابق السبت، عن سعي الوزارة إلى الترشيد في بعض التخصصات الجامعية التي لم يعد لها حاجة في سوق العمل واستبدالها بأخرى مطلوبة.