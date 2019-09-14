” الحارثي ” يجلس بمنزل الطالب المتسبب في وفاة ” معتز ” ويؤكد لعائلته: ولدكم ولدنا

حمود العنزي(صدى):

ضربت عائلة الطفل ” معتز ” الذي توفي بعدما خنقه زميله طالب الإبتدائي بمدرسة بشر بن الوليد بالرياض ، مثالاً جديداً يحتذي به في العفو والإنسانية .

وقام “عابد بن سعد الحارثي ” عم “معتز” ، بزيارة أسرة الطفل المتسبب في موت ابن شقيقه، مؤكداً إعتباراه ولداً لهم .

وقال عم الطفل المرحوم : هذا ولدنا أشوف فيه معتز وولدكم ولدنا وإن شاء الله نشوفه في مكانة عالية الله يرضى عليكم .

بينما عبرت عائلته عن سعادتهم بزيارة عم “معتز” ، وكرم المعاملة وعفوهم لوجه الله تعالى .

وكان والد الطفل “خويتم الحارثي ” قد أعلن الإثنين الماضي عفوه عن الطالب المتسبب في وفاة إبنه ، معتبراً أن تلك الحادثة لم تكن قتل عمد .

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