ديونه 500 ألف ريال ورفض مقابل العفو.. والد معتز مهدد بالسجن

عادل الحربي(صدى):

كشف شقيق والد معتز الطفل الذي توفي خنقًا في مدرسته الابتدائية بالرياض عن مرور أخيه بظروف مادية صعبة للغاية.

وقال إن شقيقه رفض مقابل مادي للعفو عن قاتل نجله على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها.

ولفت إلى أن شقيقه عليه ديون بلغت 500 ألف ريال ودخل السجن مؤخرًا لعدم سدادهم ، كما أنه مهدد بالسجن مرة أخرى في حال عدم سداد باقية الدين.

وأعلن “خويتم الحارثي” العفو عن قاتل ابنه لوجه الله، رافضًا ما قُدم له من ملايين للعفو.

وأضاف شقيق خويتم أن شقيقة البالغ 52 عامًا متقاعد وليس لديه منزل أو سيارة ويسكن في سكن تابع لأحد مساجد ضاحية لبن كما يعول 6 أبناء إضافة إلى والده المقعد على فراش المرض.