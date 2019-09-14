أول توضيح رسمي من وزارة الداخلية بشأن حريق بقيق
صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق، وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار درون.
وأكد أنه تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.
اقرأ أيضًا:
بسيط123[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 50 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله…الله يصلح الأحوال,,,
علي عامر الفيفي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 43 دقيقة
اللهم انا نستودعك السعوديه وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسماها، كبارها وصغارها، ملكها وشعبها .. اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره اللهم احفظ بلادنا بحفظك».
فهد العتيبي[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 43 دقيقة
امممممم احنا ما عندنا طيارات زيهم ……؟ واقوى منهم بعد واكيد مصدر قدومها معروف وربي كأن بلدنا خاوية على عروشها لا رجال ولا عداد ولا فمة ولا قوة … وبهذا السكوت نجعل الباب مفتوح على مصراعية لمن هب ودب من حثالة العالم للتعدي والتمادي على السعودية بضربها بالاطراف والوسط … الجحش الشعبي طالتنا يداها … الحوثيين كذلك ولا ابرء قطر من حقل شيبة … ولا من حولها من يدعون السند والعون وهم خفافيش الضلام ويصدادون بالماء الكر ومستحيل طاثرات الحوثي المسيرة ان تصل الى المنطقة الشرقية…..
الى متى الى متى الى متى اريد جوابا فعليا وعلى الطبيعه عاجلا غير اجل وأريد تحديد المصدر من اين أتت الطائرات ….. حسبنا الله ونعم الوكيل
علي عامر الفيفي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 42 دقيقة
اللهم انا نستودعك السعوديه وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسماها، كبارها وصغارها، ملكها وشعبها .. اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره اللهم احفظ بلادنا بحفظك.
.[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 37 دقيقة
اللهم امين
خالد[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 24 دقيقة
ما أصدق أن طائرات الحوثي المسيرة توصل لابقيق
قاسم الجنيد[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ،،و ادم نعمة الامن و الامان في بلاد الحرمين الشريفين ،،
حامد السرحاني[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 12 دقيقة
ما يسمى بالحكومه الشرعيه تحتاج الى غربله وتغيرها بقياده جاده وصادقه في محاربة الحوثه والمجوس واما ما يحدث اليوم فهم غير جادين وغير مستعجلين من اجل استمرار تدفق رواتبهم التي تبلغ 3 الاف ريال شهريا لكل جندي من جنود الشرعيه