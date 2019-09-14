حريق بقيق.. لا تكن وسيلة لأعداء الوطن

نايف السالم(صدى):

بالتزامن مع الأنباء المتداولة عن نشوب حريق بمعمل أرامكو في بقيق، حذرت النيابة العامة من تصوير ونشر مقاطع من شأنها المساس بالنظام العام.

وأكدت النيابة أن كل ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، وما في حكمها، يعد موجباً للمساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأشارت إلى أن العقوبة تتمثل في السجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تزيد عم 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين.

ويعد تناقل المقاطع والشائعات أمرًا يفرح أعداء الوطن، إضافة إلى التسبب في بث الرعب، الأمر الذي ينتهي بتعريض متناقلي هذه المقاطع والصور للمسائلة النظامية.

اقرأ أيضًا: