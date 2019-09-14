تزامنًا مع حريق البقيق..تركي آل الشيخ يخرس ألسنة الأعداء

نايف السالم(صدى):

حرص رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على الرد على الشائعات المغرضة التي تروجها بعض الحسابات المغرضة والمعادية للمملكة، بشأن الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من اليوم السبت بمعمل أرامكو في بقيق.

وقال آل الشيخ ردًا على الأكاذيب المتداولة: « حسابات مغرضه وكذب واشاعات، الحمدالله آمن وآمان، البقيق بخير ».

يذكر أنه تمت السيطرة على الحريق المذكور، ومن المنتظر إصدار بيان رسمي من الجهات المعنية، بتفاصيل الواقعة.

وكعادتها القنوات المعادية والذباب الإلكتروني، يحاول الصيد في الماء العكر بشأن أي شيء متعلق بالمملكة وشؤونها، بنشر المعلومات المغلوطة، والشائعات التي تنتشر بسرعة البرق، لكن دون جدوى.

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