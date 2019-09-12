تفاصيل مثيرة عن حياة ابنة عم اسراء غريب المتّهمة في قضية قتلها

القدس المحتلة(صدى):

قالت مديرة تنمية وإعلام المرأة في مدينة بيت لحم الفلسطينية، سهير فراج، إن ريهام ابنة عم القتيلة إسراء غريب، والمتهمة بالتحريض على معاقبة الأخيرة، تعيش حالة نفسية صعبة جدًا، وصفتها بـ”المدمَّرة” بسبب الأحاديث التي أُطلقت عليها.

وكانت ابنة عم إسراء أرسلت مقطع فيديو خاص بالقتيلة وخطيبها المستقبلي إلى والد إسراء وقالت له “اسراء جابت شرف العيلة بالارض طالعة هي والشب لحالهم وطالعين عم يعملوا حركات غلط”، مما أثار غضب العائلة وانهالت على إسراء بالضرب المبرح.

والتقت فراج بوالدة ريهام واستمعت منها عن حالة الأخيرة، مشيرةً لها أن ريهام قُتلت اجتماعيًا، وتعيش ضغطًا قاسيًا بسبب كم التداول عنها عبر مواقع التواصل، مضيفة:” لا نريد قتل نساء أخريات من نفس العائلة عبر الفيسبوك”.

وأوضحت أنه في حال ثبوت براءة ريهام من التهم التي وُجّهت إليها، ألا يعتبر ذلك ظلمًا قد تعرّضت له، موضحة أن القتل ليس فقط بالموت بل يأتي أيضًا بإطلاق الشائعات.