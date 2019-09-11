القذافي في مرمى الاتهام باغتيال رئيس بوركينا فاسو

إنجامينا(صدى):

يلاحق الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، اتهامات باغتيال رئيس بوركينا فاسو توماس سانكارا في 15 أكتوبر 1987م.

وأكد الرئيس التشادي السابق جوكوني عويدي، اليوم الأربعاء، أن رئيس بوركينا فاسو حظى بزيارة غريبة قبل 6 أيام من اغتياله.

وأوضح في مقابلة مع ” راديو فرنسا ” بمناسبة نشر مذكراته، أن بليز كومباوري اليد اليمنى السابقة لتوماس سانكارا زاره، ثم زاره رئيس الوفد الليبي محمد علي شرف الدين.

كما أشار إلى أن هذه المقابلة تثير تساؤلات حول الدور الذي لعبه الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في اغتيال زعيم ثورة بوركينا فاسو، فمن المعتقد أن ليبيا ليست بعيدة عن عملية الاغتيال.

وأضاف أن هذه النتائج تعود إلى رفض ترحيب رئيس بوركينا فاسو بطلب طرابلس دعم المتمردين الليبيريين ما جعل العلاقات بينهما متدهورة خلال ذلك الوقت.