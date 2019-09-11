” طاح على الرصيف وخنقته ” .. اعترافات قاتل طفل الابتدائي المخنوق

علي القحطاني(صدى):

كشف محضر إثبات واقعة ” طفل الابتدائي المخنوق ” ، تفاصيل جديدة حول ملابسات الواقعة.

وتفصيلآ، قال ” الطالب ” في إفادته المكتوبة: ” ضربت معتز في رقبته ثم ضربني.. لحقته، طاح على الرصيف خنقته، وقال فكني وفكيته وصار ينتفض ويتدربى على الأرض ” .

واشتمل محضر إثبات الواقعة أيضاً شهادات مدير المدرسة ومعلمين، حيث أفادوا إلى محاولات إسعاف الطالب فور علمهم بما حدث واستدعاء الهلال الأحمر بعدما نقلوا الطالب لغرفة الإرشاد واستدعوا المشرف الصحي .

وذكر المحضر أنَّ الحادث وقع عند الساعة 9:16 دقيقة وقت الفسحة ولم يحضر الهلال الأحمر إلا بعد 20 دقيقة من وقت الاتصال بهم.