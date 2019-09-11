«ترامب» يتغزل في شعر رأسه!

واشنطن(صدى):

تغزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي، في شعر رأسه، مؤكدًا أنه أفضل كثيرا من شعر أقرانه في العمر نفسه.

ومزح ترامب خلال كلمته أمام حشد من الناخبين، بشأن شعره الشهير قائلا: «ربما لا يكون عظيما، ولكن في عمر 73 عاما فهو في حال أفضل من كثير من أقراني».

وقال ترمب إنه كان سيصبح فخورا بتنظيم تجمع في الهواء الطلق وسط أمطار لكي يحضر أشخاص بعدد أكبر ويرون شعره وهو مبتل، ولكنه في الأقل كان سيثبت أنه طبيعي.

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