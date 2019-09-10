بعد إقالته بطريقة مُهينة.. بولتون يفتح النار على ترامب

واشنطن(صدى):

حرص مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن إقالته اليوم على التعليق على الأمر.

وكشف مراسل صحيفة الغارديان في واشنطن أن بولتون أبلغ الرئيس مساء أمس الاثنين رغبته في الاستقالة فأجابه الرئيس: ” غدًا نتكلم بالموضوع “.

في حديث لاحق لجون بولتون مع شبكة NBC عاد وكرر أن ” الرئيس لم يطلب يومًا، ولم يلمح إطلاقًا إلى رغبته بأن أستقيل.. لا مباشرة ولا بشكل غير مباشر “.

ونقلت شبكة CNBC عن الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام قولها عن الخلافات بين ترامب وبولتون وما إذا كان بينها ملفات إيران وطالبان: ” هي خلافات تراكمت في كثير من القضايا “.

وأعلن ترامب عن إقالة بولتون بطريقة مهينة اليوم؛ عندما قال إن البيت الأبيض أصبح ليس بحاجته الأن .