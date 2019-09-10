جثمان ابتدائية الرياض ينتقل إلى مثواه الأخير

عادل الحربي(صدى):

انتقل جثمان الطالب ” معتز ” الذي توفي خنقًا في ابتدائية بالرياض، إلى مثواه الأخير بعد تشييعه اليوم الثلاثاء.

وتوفي معتز في مشاجرة مع زميله في ساحة مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن غرب الرياض.

وأودع جثمان معتز في ثلاجة الموتى لمدة يومين، قبل أن تؤدى الصلاة عليه اليوم الثلاثاء ويتم تشييع الجثمان.

و أُقيم العزاء في منزل والده الذي لا يبعد سوى كيلومترات عن موقع الفاجعة.

من جانبه، نقل المدير العام لتعليم منطقة الرياض ” حمد الوهيبي ” تعازي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لأسرته.

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